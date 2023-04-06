The Athletic: разводивший змей вратарь клуба НХЛ Ленер обвиняется в мошенничестве

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Шведский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер обвиняется в мошенничестве.

Ленер объявил себя банкротом в январе, потому что не мог погасить долг перед кредиторами на сумму, по разным оценкам, от $10 до $50 миллионов долларов, сообщает The Athletic.

Отмечается, что иск против хоккеиста подала компания Aliya Growth Fund, которая выдала вратарю кредит в $4,75 миллиона долларов за шесть недель до того, как он подал заявление о банкротстве. Также компания American Express хочет взыскать с хоккеиста более $95 тысяч, на которые он должен был нанять адвоката по делу о банкротстве. Однако истец сообщает, что более 60 тысяч из этой суммы были потрачены в магазинах для аквариумистов. 

31-летний спортсмен играет за «Вегас» с 2020 года, также он выступал за «Оттаву Сенаторз», «Баффало Сейбрз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхокс». 

Ранее стали известны новые подробности расследования по делу о выплатах «Барселоной» бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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