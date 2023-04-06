Роша: ЦСКА стал лучше атаковать после выхода Медины и Карраскаля в матче с «Крыльями»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша объяснил, когда начался переломный момент в матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России с «Крыльями Советов».

«Для нас все достаточно важные игроки. Когда вышли Хесус и Хорхе во втором тайме, мяч стал лучше держаться в зоне атаки, мы стали быстрее атаковать, поэтому пошла такая динамика», — цитирует Рошу РИА Новости.

ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. В финале «Пути РПЛ» красно-синие сыграют с «Уралом», а «Крылья Советов» отправились в «Путь регионов».

Таким образом, в «Пути регионов» остались «Спартак», «Крылья Советов», «Акрон» и победитель пары «Ростов» — «Краснодар».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что у всех команд, продолжающих бороться за Кубок России по футболу, есть шансы выиграть трофей.