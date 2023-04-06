Хави о 0:4 с «Реалом»: это очень тяжёлое поражение, его сложно принять

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился эмоциями от поражения в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом».

«Думаю, что первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Это очень тяжёлое поражение, его сложно принять. Второй гол стал для нас серьёзным наказанием. Есть чувство бессилия из-за того, что мы не вышли в финал», — цитирует Хави Marca.

Встреча на стадионе «Спотифай Камп Ноу» завершилась со счётом 4:0 в пользу мадридской команды. В составе «Реала» мяч забил Винисиус Жуниор на 46-й (45 + 1) минуте, также хет-триком отметился Карим Бензема (50-я, 58-я, 81-я минуты).

Первая встреча закончилась победой «Барселоны» — 1:0. По сумме двух матчей (4:1) в финал проходит «Реал».

Ранее Бензема впервые за 43 матча оформил хет-трик в ворота «Барселоны».