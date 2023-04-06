Хави о 0:4 с «Реалом»: это очень тяжёлое поражение, его сложно принять

Короткая ссылка
Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился эмоциями от поражения в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом».

«Думаю, что первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Это очень тяжёлое поражение, его сложно принять. Второй гол стал для нас серьёзным наказанием. Есть чувство бессилия из-за того, что мы не вышли в финал», — цитирует Хави Marca.

Встреча на стадионе «Спотифай Камп Ноу» завершилась со счётом 4:0 в пользу мадридской команды. В составе «Реала» мяч забил Винисиус Жуниор на 46-й (45 + 1) минуте, также хет-триком отметился Карим Бензема (50-я, 58-я, 81-я минуты).

Первая встреча закончилась победой «Барселоны» — 1:0. По сумме двух матчей (4:1) в финал проходит «Реал».

Ранее Бензема впервые за 43 матча оформил хет-трик в ворота «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить