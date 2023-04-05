Чалов назвал Акинфеева легендарной личностью

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, каким в жизни является вратарь и капитан Игорь Акинфеев.

«Какой Акинфеев? Когда приходили в основу, были немного взолнованы первой встречей. Но когда ты с ним общаешься, понимаешь, он простой, открытый человек. Сегодня узнали об акции на плече. Конечно, сразу приняли. Он — легендарная личность», — цитирует Чалова Sport24.

10 марта стало известно, что Акинфеев попал в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Футболист набрал 47 очков и занял 47-е место. Голкипер является воспитанником московского клуба. За взрослую команду дебютировал в 2003 году.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как Акинфеев отказался от перехода в лондонский «Арсенал».

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