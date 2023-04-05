Боец Мокаев: хочу вернуть долг Великобритании

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал о своих планах на будущее.

«Я хочу отдать долг Великобритании. Я хочу что-то дать молодому поколению, мотивировать его. Сейчас я вижу много детей на улицах. Когда я стану чемпионом UFC, я открою собственный спортзал и заберу их с улиц», — цитирует Мокаева BBC.

4 апреля боец остался недоволен тем, что перед его последним боем в UFC появилась плашка, указывающая место его рождения в России, и попросил организацию не указывать страну.

22-летний уроженец Буйнакска в бою с бразильцем Джафэлом Фильо закончил схватку удушающим приёмом в третьем раунде. На счету Мокаева десять побед (две нокаутом) и ни одного поражения. Он представляет Великобританию.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не удивился требованию Мокаева убрать слово «Россия» из его видеопредставления.