Боец Мокаев: хочу вернуть долг Великобритании

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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал о своих планах на будущее.
Боец Мокаев: хочу вернуть долг Великобритании
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill

«Я хочу отдать долг Великобритании. Я хочу что-то дать молодому поколению, мотивировать его. Сейчас я вижу много детей на улицах. Когда я стану чемпионом UFC, я открою собственный спортзал и заберу их с улиц», — цитирует Мокаева BBC.

4 апреля боец остался недоволен тем, что перед его последним боем в UFC появилась плашка, указывающая место его рождения в России, и попросил организацию не указывать страну. 

22-летний уроженец Буйнакска в бою с бразильцем Джафэлом Фильо закончил схватку удушающим приёмом в третьем раунде. На счету Мокаева десять побед (две нокаутом) и ни одного поражения. Он представляет Великобританию.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не удивился требованию Мокаева убрать слово «Россия» из его видеопредставления.

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