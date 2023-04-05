«Чемпионат»: «Зенит» заключит соглашение о партнёрстве с катарской академией

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Санкт-петербургский «Зенит» заключит соглашение о партнёрстве с катарской академией Aspire.
«Чемпионат»: «Зенит» заключит соглашение о партнёрстве с катарской академией
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вероятно, академия «Зенита» и Aspire будут взаимодействовать уже в привычном для нового времени формате — стажировки игроков, тренеров и общих турниров», — приводит слова источника «Чемпионат»

5 апреля стало известно, что сине-бело-голубые были включены в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022—2023 годах.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался на тему потенциального ухода нападающего Малкома.

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