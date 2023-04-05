«Чемпионат»: «Зенит» в 2023 году планирует провести товарищеский матч с клубом из Китая

«Зенит» был включён в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022—2023 годах.

По информации «Чемпионата», санкт-петербургский клуб включён в пункт по совместным мероприятиям по футболу, таким как обучение юношеских команд, проведение товарищеских матчей, футбольных спортивных лагерей в 2023 году.

Отмечается, что сине-бело-голубые также займутся обучением китайских тренеров и футболистов.

В марте Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что обсуждает возможность и условия участия сборной России в чемпионате CAFA. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Ранее советник РФС Игорь Каменской рассказал, почему сегодня не обсуждался вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).