Веденеев считает, что в случае ухода Малкома из «Зенита», клуб покинут другие легионеры

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался на тему потенциального ухода нападающего Малкома.

«Сегодня на игрока могут влиять его агенты, родители и обстановка вокруг. Тем более нужно учитывать возраст и мотивацию Малкома. Его уход сильно ослабит «Зенит» и может ударить по статусу РПЛ. За Малкомом могут последовать и другие игроки», — цитирует Веденеева «Чемпионат».

5 апреля Малком заявил, что не исключает возможности ухода из «Зенита» ради выступлений в Лиге чемпионов. 24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильскому футболисту.

25-летний нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, ответил на вопрос, может ли бразилец покинуть «Зенит» в ближайшее время.