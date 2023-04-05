В Португалии заявили, что участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 ещё возможно
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«У нас есть амбиции организовать чемпионат мира по футболу 2030 года вместе с Испанией, Марокко и Украиной в рамках единой совместной заявки между двумя берегами Средиземного моря», — приводит слова Кошты CNN.
5 октября стало известно, что Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.
В марте к заявке присоединилось Марокко. Предполагалось, что страна заменит Украину.
Ранее в Испании заявили, что участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 ещё возможно.