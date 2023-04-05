Мостовой: разнообразие Кубка России в этом году доходит до смешного

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал систему Кубка России.
Мостовой: разнообразие Кубка России в этом году доходит до смешного
  • РИА Новости

«Разнообразие Кубка России в этом году уже доходит до смешного. Команды вылетают по два раза и продолжают дальше играть. Вчера смотрел «Спартак» и услышал, как комментаторы говорят, что команда не вылетит из Кубка. Я засмеялся, не понял, о чём они говорят. Оказывается, команда попала в так называемый «Путь регионов» и продолжит играть. И каково теперь «Акрону», который прошёл две команды из РПЛ и получил в соперники ещё одну?

Я всю жизнь играл в Европе, и я знаю, как тяжело командам из низших дивизионов играть с более серьёзными соперниками. Если они обыграли гранд, это праздник. Но когда им усложняют задачу подобным форматом, у них будет падать мотивация пробиваться дальше. Поэтому всё должно быть равномерно. К примеру, «Урал», который обыграл вчера «Спартак», вылетит из Кубка после матча с ЦСКА, а красно-белые выйдут в финал. И что подумают в «Урале»? Они будут в шоке», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал новость о том, что в следующем розыгрыше Кубка России по футболу могут принять участие сразу восемь команд Медиалиги.

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