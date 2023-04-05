Смолов: болельщикам обещал выиграть Кубок, но не этому журналистику с телефоном в руках

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал свои слова в адрес журналиста после матча с «Акроном» в Кубке России.

«Болельщикам обещал выиграть Кубок, но не этому журналистику с телефоном в руках… Получается, я не сдержал обещание. Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече», — написал Смолов в социальных сетях.

Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о словах Смолова в адрес журналиста.