Милонов — о словах Смолова журналисту: это какое-то гопничество

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал слова нападающего Фёдора Смолова в адрес журналиста после матча с «Акроном» в Кубке России.

«Если парень не умеет достойно проигрывать, это плохой признак. Такие люди не умеют и выигрывать, удача им не будет светить. Что это за позиция обиженки?

Когда начинаются такие реплики, это какое-то гопничество. Это прежде всего неуважение к тем людям, которые пришли посмотреть на их матч», — приводит слова Милонова «РБ Спорт».

Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слова Смолова.