Гаджиев — о просьбе Мокаева: Россия — чужое для него государство

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не удивился требованию бойца UFC Мухаммада Мокаева убрать слово «Россия» из его видеопредставления.

«Давайте будем объективны. Он уехал в очень молодом возрасте, практически ребёнком. Для него Дагестан — это что-то очень близкое, родное. Россия — чужое для него государство.

Поэтому не будем из этого заявления делать что-то сверхъестественное», — приводит слова Гаджиева ютуб-канал KAMIL TIME.

Мокаев остался недоволен тем, что перед его последним боем в UFC появилась плашка, указывающая место его рождения в России.

На счету Мокаева десять побед (две нокаутом) и ни одного поражения. Он представляет Великобританию.

Ранее сообщалось, что Мокаев избежал тяжёлой травмы по итогам боя на турнире UFC.