Силкин — о словах Смолова журналисту: это неумение общаться

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слова нападающего Фёдора Смолова в адрес журналиста.

«Это неумение общаться. Люди по-разному воспитаны. Но тут, мне кажется, и журналисты в чём-то виноваты, вопрос можно по-разному задать. И всё-таки эмоции никто не отменял», — заявил Силкин RT.

Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Ранее Силкин высказался о работе Славиши Йокановича в московском клубе.