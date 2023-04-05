Силкин — о словах Смолова журналисту: это неумение общаться

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слова нападающего Фёдора Смолова в адрес журналиста.
Силкин — о словах Смолова журналисту: это неумение общаться
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Это неумение общаться. Люди по-разному воспитаны. Но тут, мне кажется, и журналисты в чём-то виноваты, вопрос можно по-разному задать. И всё-таки эмоции никто не отменял», — заявил Силкин RT.

Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Ранее Силкин высказался о работе Славиши Йокановича в московском клубе.

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