Иванов назначен главным арбитром матча РПЛ «Спартак» — «Динамо»

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал списки арбитров на матчи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Иванов назначен главным арбитром матча РПЛ «Спартак» — «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

Бригада судей во главе с Сергеем Ивановым назначена на игру между «Спартаком» и «Динамо», сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Иванову будут Дмитрий Мосякин и Варанцо Петросян.

«Торпедо» — «Факел»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалёв; VAR — Артём Чистяков.

«Ахмат» — «Урал»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; VAR — Рафаэль Шафеев.

«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Ермаков; VAR — Василий Казарцев.

ЦСКА — «Химки»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; VAR — Владислав Безбородов.

«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Дмитрий Семёнов; VAR — Ян Бобровский.

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; VAR — Виталий Мешков.

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; VAR — Виталий Мешков.

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба объяснил свой промах с пенальти в матче с «Краснодаром» (3:2).

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