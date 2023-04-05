Польша отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за участия россиянок

Польская федерация фехтования отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию на рапирах из-за участия россиянок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Этап Кубка мира должен был пройти с 21 по 23 апреля в Познани. Турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что россияне смогут принять участие в этапе Кубка мира в Познани, если подпишут заявление о несогласии с СВО.