Понсе назвал исторической победу «Акрона» над «Динамо» в Кубке России

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе назвал исторической победу над «Динамо» в «Пути регионов» Кубка России.

«Это характер нашей команды. С каждым днём мы работаем над собой, чтобы становиться всё лучше и лучше. Этот путь привёл нас к такому историческому результату.

Мы впервые достигли такого результата, и я рад быть в этой команде. Надеюсь, такие победы у «Акрона» будут и дальше», — приводит слова Понсе Sport24.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Команда из Тольятти узнает своего соперника после жеребьёвки.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении команды в полуфинале «Пути регионов» Кубка России от «Акрона».