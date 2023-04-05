Покровская: МОК наталкивает россиян на предательство, но мы не поддадимся

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям.
Покровская: МОК наталкивает россиян на предательство, но мы не поддадимся
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Конечно, мы расстроены. Считаем, что это несправедливо. Они нас наталкивают на предательство, но мы на это не поддадимся. Мы тренируемся, ждём, когда FINA даст какую-то реакцию на Баха», — цитирует Покровскую «Спорт-Экспресс».

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Светлана Журова назвала неприемлемыми условия МОК по допуску россиян к соревнованиям.

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