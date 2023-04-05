Полузащитник «Акрона» — о победе над «Динамо»: вера — главное в жизни

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Полузащитник «Акрона» Константин Савичев назвал удовлетворительным результат матча 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России с «Динамо».
Полузащитник «Акрона» — о победе над «Динамо»: вера — главное в жизни
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я перед «Локомотивом» говорил, что вера — главное в жизни. Если не верить, то зачем выходить на поле? До матча счёт 0:0, а после игры посмотрим. Результаты для нас удовлетворительные», — приводит слова Савичева «Чемпионат».

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

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