Салихова раскритиковала решение КДК РФС вызвать Абаскаля на заседание комиссии

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение КДК РФС вызвать главного тренера клуба Гильермо Абаскаля на заседание комиссии.

«Тренер — не мальчик, которого надо вызвать на ковёр и отчитывать за эмоциональность. ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом смотреть матчи европейского топ-клуба и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!» — цитирует Салихову Metaratings.

Она добавила, что испанский специалист говорит логичные и здравые вещи.

По словам председателя КДК РФС Артура Григорьянца, Абаскаль объяснит своё высказывание после матча с «Ахматом». Тренер тогда заявил, что судьи позволили грозненцам тянуть время.

Встреча между командами завершилась со счётом 0:0.

Ранее Абаскаль объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Ахматом».