Салихова раскритиковала решение КДК РФС вызвать Абаскаля на заседание комиссии
- РИА Новости
«Тренер — не мальчик, которого надо вызвать на ковёр и отчитывать за эмоциональность. ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом смотреть матчи европейского топ-клуба и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!» — цитирует Салихову Metaratings.
Она добавила, что испанский специалист говорит логичные и здравые вещи.
По словам председателя КДК РФС Артура Григорьянца, Абаскаль объяснит своё высказывание после матча с «Ахматом». Тренер тогда заявил, что судьи позволили грозненцам тянуть время.
Встреча между командами завершилась со счётом 0:0.
Ранее Абаскаль объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Ахматом».