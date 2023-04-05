Канчельскис: когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о поражении «Спартака» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России от «Урала».

«Сказочники, а не игроки. Каждый год получаю удовольствие от того, что команда непонятно где бродит. Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день. Пусть всегда остаются в таком состоянии, в каком они сейчас», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

Первая игра между командам закончилась вничью, 1:1. Таким образом, екатеринбургская команда по итогам двух матчей победила москвичей — 3:2.

Ранее Евгений Бушманов заявил, что «Урал» поймал «Спартак» на одной и той же ошибке, потому и голы похожи.

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