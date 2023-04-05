Спортивный директор «Баварии» — о вылете из Кубка Германии: это не имеет никакого отношения к Тухелю

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о поражении мюнхенской команды от «Фрайбурга» в 1/4 финала Кубка Германии.

«Мы очень разочарованы тем, как сложилась игра. Всё должно было сложиться иначе. Это очень горько. Это не имеет никакого отношения к тренеру», — цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

«Фрайбург» обыграл «Баварию» в 1/4 финала Кубка Германии.

Игра на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У мюнхенского клуба отличился Деотшанкюль Юпамекано. В составе «Фрайбурга» мячи забили Николас Хефлер и Лукас Хёлер.

Ранее почётный президент «Баварии» намекнул, что Нагельсман был уволен из-за поездки на лыжный курорт.