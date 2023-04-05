Спортивный директор «Баварии» — о вылете из Кубка Германии: это не имеет никакого отношения к Тухелю

Короткая ссылка
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о поражении мюнхенской команды от «Фрайбурга» в 1/4 финала Кубка Германии.

«Мы очень разочарованы тем, как сложилась игра. Всё должно было сложиться иначе. Это очень горько. Это не имеет никакого отношения к тренеру», — цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

«Фрайбург» обыграл «Баварию» в 1/4 финала Кубка Германии. 

Игра на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У мюнхенского клуба отличился Деотшанкюль Юпамекано. В составе «Фрайбурга» мячи забили Николас Хефлер и Лукас Хёлер.

Ранее почётный президент «Баварии» намекнул, что Нагельсман был уволен из-за поездки на лыжный курорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить