Эммерсон: иногда волнуюсь, что Иванов в своём возрасте так переживает за команду

Защитник «Урала» Эммерсон рассказал, что волнуется за президента клуба Григория Иванова.

«Григорий Викторович с нами на трибуне, поддерживает, ездит с командой везде. На самом деле, я иногда даже волнуюсь, что он в своём возрасте так переживает. Но он добавляет нам ощущения отцовской заботы, потому что человек настолько любит футбол, что он везде с нами», — приводит слова Эммерсона «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Ибраима Сиссе и Фаниль Сунгатулин. У гостей единственный гол на счету нападающего Кейта Бальде.

Первая игра между командами завершилась вничью, 1:1. Таким образом, екатеринбургская команда по итогам двух матчей победила москвичей — 3:2.

Ранее агент Бальде объяснил празднование гола жестом «часы» в матче с «Уралом».