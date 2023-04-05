Тарасова: не согласна с мнением Вяльбе, можно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Я не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Потому что проходят годы, а спортивная жизнь у атлетов ограничена», — приводит слова Тарасовой Vprognoze.ru.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Тарасова прокомментировала информацию, что пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин распалась.

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