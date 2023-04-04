Спортдиректор «Акрона»: одержать победу в противостоянии с «Динамо» — ценное достижение для всего клуба

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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о победе над «Динамо» в матче Кубка России «Пути Регионов».

«Мы ожидаем успеха в каждом нашем матче. Одержать победу в противостоянии с «Динамо» — ценное достижение для всего клуба. Такие победы формируют историю клуба и сильную психологию», — цитирует Задояна Sport24.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

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