Фёдоров подвёл итоги второго матча со СКА в полуфинале Кубка Гагарина
«Хорошая быстрая игра, соперника поздравляю с победой. Имели все шансы забить вовремя и не пропустить то, что пропустили. Получили хороший опыт. Едем в Москву, готовимся и ждём голов», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.
Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей в основное время отличились Валентин Зыков и Михаил Воробьёв.
За ЦСКА гол забил Андрей Светлаков.
Счёт в серии 1-1. Следующий матч состоится 6 апреля в Москве.
Ранее сообщалось, что после финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка.