Фёдоров подвёл итоги второго матча со СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении своей команды от СКА во втором матче финала Запада плей-офф КХЛ.

«Хорошая быстрая игра, соперника поздравляю с победой. Имели все шансы забить вовремя и не пропустить то, что пропустили. Получили хороший опыт. Едем в Москву, готовимся и ждём голов», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей в основное время отличились Валентин Зыков и Михаил Воробьёв.

За ЦСКА гол забил Андрей Светлаков.

Счёт в серии 1-1. Следующий матч состоится 6 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что после финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка.