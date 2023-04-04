Ротенберг — о победе над ЦСКА: нужно работать над уменьшением количества ошибок
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«Спасибо, что сравниваете нас с таким замечательным тренером. Мы следим, конечно, за его работой. Но наша система — это наша система, мы будем работать по ней дальше. Нужно работать над уменьшением количества ошибок», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей в основное время отличились Валентин Зыков и Михаил Воробьёв.
За ЦСКА гол забил Андрей Светлаков.
Счёт в серии 1-1. Следующий матч состоится 6 апреля в Москве.
Ранее сообщалось, что после финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка.