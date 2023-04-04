Йоканович: у меня нет ощущения, что мы сыграли с «Акроном» плохо

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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды от «Акрона» в матче Кубка России.
Йоканович: у меня нет ощущения, что мы сыграли с «Акроном» плохо
  • globallookpress.com
  • © Craig Mercer/imago sportfotodienst

«Этот вопрос не мне должен быть адресован. Я работаю главным тренером на протяжении 15 лет. Полностью отдаюсь работе. У меня нет ощущения, что мы сыграли плохо. В прошлых матчах были проблемы», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

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Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении московской команды от «Акрона» в матче «Пути регионов».

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