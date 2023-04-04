После финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка

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СКА нанёс поражение ЦСКА во втором матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
После финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей в основное время отличились Валентин Зыков и Михаил Воробьёв.

За ЦСКА гол забил Андрей Светлаков.

После финальной сирены на льду завязалась массовая потасовка. Развития драка не получила.

Счёт в серии 1-1. Следующий матч состоится 6 апреля в Москве.

Ранее «Авангард» победил «Ак Барс» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.

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