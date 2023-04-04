После финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка
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Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей в основное время отличились Валентин Зыков и Михаил Воробьёв.
За ЦСКА гол забил Андрей Светлаков.
После финальной сирены на льду завязалась массовая потасовка. Развития драка не получила.
Счёт в серии 1-1. Следующий матч состоится 6 апреля в Москве.
Ранее «Авангард» победил «Ак Барс» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.