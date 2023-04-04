Бальде: горжусь командой, мы здорово бились

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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде отреагировал на поражение красно-белых в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России с «Уралом».
Бальде: горжусь командой, мы здорово бились
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не могу сказать, что полностью счастлив, потому что команда проиграла. Моя задача — помогать команде голами. Но тем не менее я горжусь командой, мы здорово бились, были моменты. Может быть, не хватало удачи», — приводит слова Бальде «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Ибраима Сиссе и Фаниль Сунгатулин. У гостей единственный гол на счету нападающего Кейта Бальде.

Первая игра между командами завершилась вничью, 1:1. Таким образом, екатеринбургская команда по итогам двух матчей победила москвичей — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог выиграть в четвёртом матче подряд во всех турнирах.

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