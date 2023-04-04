Салихова — о вылете «Спартака» от «Урала»: судья хорошо отработал матч
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Гончаренко здорово работает в «Урале». Судья также хорошо отработал матч. «Спартаку» собраться и выигрывать оставшиеся матчи. Понравился Тавареш в этой игре», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Ибраима Сиссе и Фаниль Сунгатулин. У гостей единственный гол на счету нападающего Кейта Бальде.
Первая игра между командами завершилась вничью, 1:1. Таким образом, екатеринбургская команда по итогам двух матчей победила москвичей — 3:2.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог выиграть в четвёртом матче подряд во всех турнирах.