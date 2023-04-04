Салихова — о вылете «Спартака» от «Урала»: судья хорошо отработал матч

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на поражение красно-белых в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России с «Уралом».

«Гончаренко здорово работает в «Урале». Судья также хорошо отработал матч. «Спартаку» собраться и выигрывать оставшиеся матчи. Понравился Тавареш в этой игре», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Ибраима Сиссе и Фаниль Сунгатулин. У гостей единственный гол на счету нападающего Кейта Бальде.

Первая игра между командами завершилась вничью, 1:1. Таким образом, екатеринбургская команда по итогам двух матчей победила москвичей — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог выиграть в четвёртом матче подряд во всех турнирах.