Агент: в ближайшее время Барриос вернётся на поле

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщил, что футболист вернётся на поле в ближайшее время.

«Вильмар ещё не полностью восстановился, но чувствует себя очень хорошо. Всё идёт отлично. Думаю, в ближайшее время вернётся на поле», — цитирует Поссо Sport24.

Барриос получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (3:2).

В сезоне-2022/23 29-летний защитник провёл за «Зенит» 20 матчей, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым.