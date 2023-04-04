Агент: в ближайшее время Барриос вернётся на поле

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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщил, что футболист вернётся на поле в ближайшее время.
Агент: в ближайшее время Барриос вернётся на поле
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вильмар ещё не полностью восстановился, но чувствует себя очень хорошо. Всё идёт отлично. Думаю, в ближайшее время вернётся на поле», — цитирует Поссо Sport24.

Барриос получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (3:2).

В сезоне-2022/23 29-летний защитник провёл за «Зенит» 20 матчей, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Вячеславом Караваевым.

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