СЭ: «Хапоэль» из Беэр-Шевы интересуется нападающим «Локомотива» Игнатьевым
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», израильский клуб проявляет интерес к форварду «Локомотива».
В нынешнем сезоне Игнатьев провёл за «Локомотив» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.
23-летний нападающий является воспитанником академии «Краснодара».
Ранее Сёмин пообещал прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ в случае возвращения в «Локомотив».