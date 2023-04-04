СЭ: «Хапоэль» из Беэр-Шевы интересуется нападающим «Локомотива» Игнатьевым

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в «Хапоэле» из Беэр-Шевы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», израильский клуб проявляет интерес к форварду «Локомотива».

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл за «Локомотив» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

23-летний нападающий является воспитанником академии «Краснодара».

Ранее Сёмин пообещал прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ в случае возвращения в «Локомотив».