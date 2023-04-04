Караваев — о продлении контракта: буду всего себя отдавать «Зениту»

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал продление контракта с питерским клубом.
Караваев — о продлении контракта: буду всего себя отдавать «Зениту»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это первое продление контракта в моей профессиональной карьере. Счастлив, буду всего себя отдавать клубу до конца соглашения. Я всегда говорю, что можно лучше, поэтому надеюсь, что ещё больше побед впереди», — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита». 

Он также отметил, что для него, как для футболиста, нет предела совершенству. 

Новое соглашение с защитником, которое вступит в силу по окончании сезона-2022/23, действует по схеме «3 + 1». В нынешнем сезоне 27-летний Караваев принял участие в 22 матчах за сине-бело-голубых и отдал две голевые передачи.

Ранее трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил шансы петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

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