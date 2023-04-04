Нападающий Бальде впервые выйдет с первых минут в составе «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
До этого футболист провёл на поле 19 минут в двух матчах кубка и 87 — в трёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
В сезоне-2022/23 Бальде не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2 млн.
Матч «Урал» — «Спартак» начнётся 4 апреля в 17:00 мск.
Ранее Федерико Пасторелло, агент Бальде, заявил, что у его клиента нет конфликта с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.