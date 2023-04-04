Нападающий Бальде впервые выйдет с первых минут в составе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде выйдет с первых минут в ответном матче 1/2 финала Кубка России («Путь РПЛ») с «Уралом».

До этого футболист провёл на поле 19 минут в двух матчах кубка и 87 — в трёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

В сезоне-2022/23 Бальде не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2 млн.

Матч «Урал» — «Спартак» начнётся 4 апреля в 17:00 мск.

Ранее Федерико Пасторелло, агент Бальде, заявил, что у его клиента нет конфликта с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.