Быков не исключил своё возвращение в КХЛ или сборную России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в роли наставника.

«Сейчас сложно сказать. Я не закрывал эту страницу своей биографии. Всё возможно. Мы с моим другом, соратником и коллегой Игорем Захаркиным всё время на связи. Стараемся быть в курсе дел, быть в теме. Хоккей — наша жизнь, мы неотрывны от него», — цитирует Быкова Legalbet.

Быков является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира в составе сборных СССР, Объединённой команды и России. Также специалист признан заслуженным тренером России.

Национальную сборную России Быков возглавлял с 2006 по 2011 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионами мира в 2008-м и 2009 годах.

Ранее Быков прокомментировал вылет «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина.