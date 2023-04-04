Diario AS: Энрике ведёт переговоры с «Челси»

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике ведёт переговоры с «Челси».

По информации Diario AS, испанский специалист хочет поработать в Английской премьер-лиге (АПЛ), но только в том клубе, где у него будут хорошие шансы на трофеи.

Сборная Испании под руководством специалиста вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Энрике после поражения объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

По информации СМИ, Энрике является одним из фаворитов на пост наставника в национальной команде Бразилии.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» рассматривает пятерых кандидатов на замену Грэму Поттеру.