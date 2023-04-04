Берлин намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр
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«Коалиция подтверждает свою готовность выдвинуть Берлин в качестве претендента на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Германии», — говорится в заявлении, которое приводит Bild.
Берлин сможет претендовать на Олимпиаду 2036 года. До этого Игры пройдут в Париже (2024), Лос-Анджелесе (2028) и австралийском Брисбене (2032).
Последний раз Берлин подавал заявку на проведение ОИ-2000, которая в итоге досталась австралийскому Сиднею.
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