Берлин намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр

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Социал-демократическая партия Германии заключила коалиционное соглашение с Христианско-демократическим союзом о подаче заявки на проведение летних Олимпийских игр в Берлине.
Берлин намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Коалиция подтверждает свою готовность выдвинуть Берлин в качестве претендента на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Германии», — говорится в заявлении, которое приводит Bild.

Берлин сможет претендовать на Олимпиаду 2036 года. До этого Игры пройдут в Париже (2024), Лос-Анджелесе (2028) и австралийском Брисбене (2032).

Последний раз Берлин подавал заявку на проведение ОИ-2000, которая в итоге досталась австралийскому Сиднею. 

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее глава комиссии спортсменов Чехии Давид Свобода объявил об уходе со своего поста.

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