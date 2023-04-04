Евсеев заявил, что принял бы участие в драке между игроками «Шинника» и украинцами

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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев заявил, что принял бы участие в потасовке между игроками его команды и представителями украинского «Миная».
Евсеев заявил, что принял бы участие в драке между игроками «Шинника» и украинцами
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Мой номер находился в конце игроков «Миная». Когда это всё произошло, много было разговоров о том, что я спал. Я на самом деле спал. Если бы не спал, то я бы начал защищать себя, как футболисты. Тоже бы дрался до последнего, как наши парни», — цитирует Евсеева YouTube-канал «Фабрика футбола».

13 февраля российские и украинские футболисты «Миная» устроили драку в одном из отелей Турции. В «Шиннике» заявили, что российские игроки не были инициаторами конфликта с украинцами.

«Шинник» выступает в Первой лиге чемпионата России по футболу. «Минай» из одноимённого села Закарпатской области играет в Украинской премьер-лиге.

Ранее генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков объяснил слова Евсеева после драки с игроками украинского клуба «Минай» в одном из турецких отелей.

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