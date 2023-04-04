Полиция начала поиски пропавшего отца хоккеиста Мичкова

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Полиция «Сириуса» ищет пропавшего отца нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.
Полиция начала поиски пропавшего отца хоккеиста Мичкова
  • РИА Новости

«В ОМВД России по федеральной территории «Сириус» имеется обращение о пропаже данного гражданина. В настоящее время ведутся его поиски», — сообщили РИА Новости в ОМВД по федеральной территории «Сириус».

Напомним, что 2 апреля около 21:00 из квартиры вышел отец Мичкова и до сих пор не вернулся. Он жил вместе с сыном в Сочи. В настоящий момент подключены все поисковые структуры города.

18-летний Матвей — один из лучших молодых хоккеистов мира. Он является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, на которых стал лучшим снайпером и бомбардиром. 

Ранее стали известны подробности пропажи отца Мичкова в Сочи.

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