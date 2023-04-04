Сёмин пообещал прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ в случае возвращения в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал то, что его команда последней выиграла чемпионат России в сезоне-2017/18 до гегемонии «Зенита».

«Надо меня возвращать, чтобы нарушить эту серию «Зенита». Что было главным в том чемпионстве 2018 года? Ключевыми были два сбора перед сезоном. Тогда у нас сложилась очень хорошая команда, у меня были отличные игроки», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Зенит» близок к тому, чтобы в пятый раз подряд стать чемпионом РПЛ. Команда лидирует в турнирной таблице, набрав в 21 матче 51 очко. Ближайший преследователь «Ростов» отстаёт на семь очков.

В сезоне-2017/18 Сёмин привёл «Локомотив» к победе в чемпионате России.

Ранее Сёмин заявил, что «Спартак» и «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство.