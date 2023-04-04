Барроуз и Кадимагомедов могут провести схватку на турнире PWL

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Олимпийский чемпион Джордан Барроуз и серебряный призёр Олимпийских игр Магомедхабиб Кадимагомедов могут провести поединок на турнире Борцовской лиги Поддубного (PWL).
Барроуз и Кадимагомедов могут провести схватку на турнире PWL
  • AFP
  • © Jack GUEZ

«Мы готовы организовать эту схватку. С удовольствием. Такая схватка тянет как минимум на соглавное событие», — сказал исполнительный директор PWL Юрий Фёдоров.

«Эта схватка может быть в июне или июле. Барроуз ещё во времена второго турнира PWL назвал моё имя в качестве потенциального соперника. Это принципиальная схватка для меня, он считается лидером. Но обычно Барроуз хочет, чтобы все приезжали к нему, — это может стать проблемой», — заявил Кадимагомедов.

Джордану Барроузу 34 года. Он является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и шестикратным чемпионом мира.

Кадимагомедову 28 лет. Он серебряный призёр Олимпийских игр в Токио. Его поддерживает бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Также спортсмен является действующим бойцом Bellator, где планирует дебютировать в 2024 году.

Ближайший турнир PWL пройдёт 26 апреля в Алматы (Казахстан). Его возглавит схватка между двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым и серебряным призёром Олимпийских игр Акжолом Махмудовым.

Ранее сообщалось, что в PWL обнародовали зарубежные планы лиги.

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