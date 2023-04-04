Экс-тренер сборной России оценил вклад Дзюбы в «спасение» «Локомотива» от вылета из РПЛ
- РИА Новости
«Как может один человек спасти целую команду от вылета? Он делает много для того, чтобы «Локомотив» воспрянул и нашёл свой путь. Его заслуга в спасении «Локомотива» большая, но не единственная», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
Напомним, что в первом круге РПЛ московский клуб находился в зоне вылета. В настоящий момент «Локомотив» поднялся на 11-е место, набрав в 21-м матче 25 очков.
34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что переход Дзюбы в «Локомотив» — самое яркое событие сезона.