Экс-тренер сборной России оценил вклад Дзюбы в «спасение» «Локомотива» от вылета из РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве».
Экс-тренер сборной России оценил вклад Дзюбы в «спасение» «Локомотива» от вылета из РПЛ
  • РИА Новости

«Как может один человек спасти целую команду от вылета? Он делает много для того, чтобы «Локомотив» воспрянул и нашёл свой путь. Его заслуга в спасении «Локомотива» большая, но не единственная», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Напомним, что в первом круге РПЛ московский клуб находился в зоне вылета. В настоящий момент «Локомотив» поднялся на 11-е место, набрав в 21-м матче 25 очков.

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что переход Дзюбы в «Локомотив» — самое яркое событие сезона.

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