Журова назвала неприемлемыми условия МОК по допуску россиян к соревнованиям

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала неприемлемыми условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям.

«Боюсь, условия, которые нам выставят, неприемлемы. И здесь вопрос: надо ли нам использовать слово «бойкот». Одно дело, что мы не соглашаемся на неприемлемые условия. Но мы не говорим, что бойкотируем. МОК под это слово может подтянуть всякие свои юридические нюансы.

Самое неприятное, что наших спортсменов разделят на белых и красных, чёрных. Сейчас на МОК свалится функция определить, какой спортсмен поддерживает СВО, а какой — нет», — приводит слова Журовой Sport24.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее экс-биатлонистка Ольга Зайцева заявила, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду только с флагом и гимном России.