Вяльбе — о будущем: ни депутатом, ни министром — никогда, меня там никто не выдержит

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о своём будущем.
Вяльбе — о будущем: ни депутатом, ни министром — никогда, меня там никто не выдержит
  • РИА Новости

По её словам, она не думает об уходе с поста президента. Но она также отметила, что после ухода можно будет всё время уделять семье.

«Думаю ли о депутатстве? Нет-нет-нет! Ни депутатом, ни министром — никогда, это не моя история. Меня там просто никто не выдержит», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года.

Ранее Вяльбе высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

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