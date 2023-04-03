ФИФА обязала «Вест Хэм» расплатиться с ЦСКА за Влашича

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Вест Хэм» расплатиться с клубом за трансфер полузащитника Николы Влашича.
ФИФА обязала «Вест Хэм» расплатиться с ЦСКА за Влашича
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«Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. И буквально накануне было вынесено решение в нашу пользу», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что у «Вест Хэма» есть десять дней, чтобы запросить полное решение. После его получения у клуба будет ещё 21 день на обращение в CAS.

Если этого не случится, то у «Вест Хэма» будет 45 дней на оплату.

Ранее сообщалось, что ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность за аренду Алекса Крала.

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