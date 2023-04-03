Источник: «Химки» не будут платить неустойку Гогниеву за увольнение

Клуб «Химки» не будет платить неустойку Спартаку Гогниеву, которого уволили с поста главного тренера команды.

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, клуб согласился назначить Гогниева главным тренером при условии, что в случае отставки специалист не получит отступных.

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Гогниеву давно пора было уходить с поста главного тренера «Химок».