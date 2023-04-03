Источник: «Химки» не будут платить неустойку Гогниеву за увольнение
- РИА Новости
По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, клуб согласился назначить Гогниева главным тренером при условии, что в случае отставки специалист не получит отступных.
Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.
«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.
Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Гогниеву давно пора было уходить с поста главного тренера «Химок».