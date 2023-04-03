Садыгов считает позитивной работу Гогниева в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал работу Спартака Гогниева на посту главного тренера «Химок».

«Если не брать в расчёт результат, то, наверное, больше позитива, чем негатива. Стиль игры. Да и команду он собрал неплохую. Результат, конечно, стоит на первом месте. Не только в спорте, но и в жизни», — цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

Об отставке Гогниева стало известно 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Гогниеву давно пора было уходить с поста главного тренера «Химок».