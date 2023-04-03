Украинские федерации могут лишить господдержки за участие спортсменов в турнирах с россиянами

Министерство молодёжи и спорта Украины разработало проект, по которому украинские федерации могут лишить государственной поддержки за участие своих спортсменов в турнирах с россиянами.

Отмечается, что Министерство также прорабатывает вопрос поддержки национальных федераций, в отношении которых международной федерацией могут быть применены штрафные санкции за неучастие в турнирах.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что все международные спортивные федерации хотят, чтобы россиян вернули на турниры.