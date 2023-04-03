Адамов — о матче с «Динамо»: отбитый пенальти придал уверенности
- РИА Новости
«Тяжело было выходить с замены под пенальти, потому что без разминки. Непросто входить в игру, причём будучи в меньшинстве против хорошей команды. Отбитый пенальти придал уверенности, на этом фоне играл до конца матча», — приводит слова Адамова Sport24.
В первом тайме матча Адамов заменил удалённого Сослана Джанаева и отразил пенальти в исполнении полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.
Ранее полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал Адамова лучшим вратарём РПЛ.