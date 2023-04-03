Адамов — о матче с «Динамо»: отбитый пенальти придал уверенности

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Вратарь «Сочи» Денис Адамов заявил, что ему было тяжело выходить на замену в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (2:0).
Адамов — о матче с «Динамо»: отбитый пенальти придал уверенности
  • РИА Новости

«Тяжело было выходить с замены под пенальти, потому что без разминки. Непросто входить в игру, причём будучи в меньшинстве против хорошей команды. Отбитый пенальти придал уверенности, на этом фоне играл до конца матча», — приводит слова Адамова Sport24.

В первом тайме матча Адамов заменил удалённого Сослана Джанаева и отразил пенальти в исполнении полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

Ранее полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал Адамова лучшим вратарём РПЛ.

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